LIVE (20u45). Staat Lukaku ook tegen Fiorentina aan het kanon?

Croky Cup HERBELEEF. Vlotte zeges van AA Gent en Standard, drie eersteklas­sers moesten vandaag koffers pakken in Croky Cup

4 februari Naast Moeskroen gisteren nemen we in de Croky Cup afscheid van drie andere eersteklassers. OHL verloor van Cercle Brugge, Waasland-Beveren beet in het zand tegen KV Oostende maar veel verrassender: Zulte Waregem werd uitgeschakeld door eerstenationaler Olympic Charleroi. AA Gent, Club Brugge, KV Mechelen, Charleroi, Anderlecht, Standard en STVV klaarden de klus wel. Herbeleef hier een avondje bekervoetbal.