LIVE (20u45). Portugal en Frankrijk (zonder Mbappé) strijden om koppositie

Voetbal Zeven Deense internatio­nals genieten uitzonde­ring en mogen Engeland dan toch verlaten om tegen België te spelen

13 november Zeven Deense internationals die in Engeland spelen, kunnen dan toch in actie komen voor hun land in de Nations League-wedstrijden tegen IJsland (zondag in Kopenhagen) en de Rode Duivels (18/11 in Leuven). Eerder leken ze bij hun Engelse clubs te moeten blijven vanwege reisrestricties die werden opgelegd door het Verenigd Koninkrijk uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus, gevonden bij nertsen en intussen ook mensen in Denemarken. Voor de Deense internationals is er een uitzondering op de regels aangekondigd, zo maakt de Deense voetbalbond (DBU) bekend.