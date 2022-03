LIVE (20u45). Mist Ronaldo voor het eerst groot toernooi? - Otavio verrassing voorin bij aanvallend Portugal

sport André Onana rijdt zijn auto in de vernieling, doelman komt met de schrik vrij

André Onana is dinsdagochtend betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in Kameroen. De doelman van Ajax reisde af naar zijn geboorteland voor interlands met de nationale ploeg, maar kwam keihard in botsing met een andere auto. De 25-jarige doelman is gelukkig ongedeerd.

22 maart