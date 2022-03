LIVE (20u45). De Ketelaere is terug na pijnlijke val, maar start wellicht op de bank - Wie wordt volgens jou eerste bekerfinalist?

Voetbal Batshuayi trekt de aandacht in Turkije: eerst met z’n goals, daarna met wel heel opvallende outfit

Michy Batshuayi (28) lijkt het best naar zijn zin te hebben in Turkije. De Rode Duivel speelt veel bij Besiktas, scoort relatief vlot en dompelt zich ook gretig onder in het leven in Istanbul. Maandagavond trok de Rode Duivel nog naar een basketbalmatch, en dat in een opvallende outfit.

