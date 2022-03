LIVE (20u45). Bij Club bekommeren ze zich om Sobol, bij Gent om Bezus: “Wat Roman meemaakt, brengt ons als ploeg nog dichter bij mekaar”

Julien De Sart getuigt hoezeer zijn ploegmaat Roman Bezus aangeslagen werd door de Russische inval in Oekraïne: “De eerste dag zat Roman te wenen voor televisie. Dat heeft ons allemaal geraakt. We willen hem allemaal helpen, we proberen hem psychologisch te steunen. Maar we proberen hem ook een keer te doen lachen op training, zodat hij zijn gedachten ten minste daar kan verzetten. Iedereen gaat elke dag bij Roman langs om hem te vragen hoe het met hem gaat. Wat Roman meemaakt, brengt ons als ploeg nog dichter bij mekaar.”

Ook Hein Vanhaezebrouck probeert Bezus bij te staan. “Het enige wat we voorlopig kunnen doen, is met Roman praten. Als er materiële hulp nodig is, staan we daar ook wel voor open. Maar het is vooral luisteren naar hem. Zijn verhaal horen, iedere dag opnieuw. De evoluties mee volgen, zodat hij voelt dat er aandacht is en dat hij zijn verhaal op de club kwijt kan. Die jongens hun familie en hun vrienden zitten daar, daar moeten ze over kunnen vertellen. Al was het maar om het af en toe even van hen af te gooien. We hebben ook onze psychologe Eva Maenhout, die vanuit haar specifieke beroepservaring een heel belangrijke rol in kan spelen. We doen alles wat we kunnen.”