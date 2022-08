LIVE (20u). Mazzu voor cruciale partij tegen Young Boys: “Het zal niet zo makkelijk worden als het lijkt”

Ook een strafschoppenreeks is natuurlijk niet uitgesloten, mocht Young Boys met het kleinste verschil winnen in het Lotto Park. Maar trainen op elfmeters, daar gelooft Mazzu niet zo in. Om twee redenen. “Als ik mijn spelers laat trainen op penalty’s, wil dat zeggen dat ik niet in de zege geloof. Natuurlijk kan het op een strafschoppenreeks uitdraaien, maar een penalty trappen voor een vol stadion is totaal anders dan op training. Elke speler van Anderlecht kan een penalty omzetten, maar op het mentale en emotionele aspect in die situatie kan je niet trainen.”

Van Crombrugge: “Belang niet overdrijven, dat kan negatief effect hebben”

Hendrik Van Crombrugge speelt morgen zijn 100ste wedstrijd in een paars-wit shirt. Daar is de doelman best trots op, maar die mijlpaal verbleekt tegenover de gigantische belangen van het duel tegen Young Boys. “Net als vorig jaar is deze wedstrijd enorm belangrijk, al zijn ze moeilijk te vergelijken”, vindt Van Crombrugge. “Tegen Vitesse waren we nog zoekende en moesten we heel wat nieuwe jongens inpassen. Dat is dit jaar minder het geval. We moesten wel een nieuw systeem naar onze hand zetten en dat is op korte tijd vrij snel gelukt. Onze resultaten zijn daar het beste bewijs van.”