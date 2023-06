LIVE (20.45u). Spanje of Italië: wie grijpt ticket voor finale Final Four tegen Kroatië?

Lionel Messi herhaalt ook in Peking: “Ik denk niet dat ik er op het volgende WK nog bij zal zijn”

Lionel Messi denkt niet dat hij er op het WK in 2026 nog bij zal zijn, zo bevestigde hij in een video-interview met het Chinese mediakanaal Titan Sports. De zevenvoudig Gouden Bal-winnaar vertoeft momenteel in Peking, waar hij donderdag met Argentinië een vriendschappelijke interland speelt tegen Australië.