LIVE. 2-0! Droomstart voor Man City: De Bruyne scoort en laat scoren in CL-kraker tegen Real Madrid

Jupiler Pro League Vanaken werd een hele match op de huid gezeten door Haroun: “Raar dat hij nu niet naast mij staat”

Antwerp verkocht zijn huid duur op het veld van Club Brugge. Kapitein Faris Haroun, die door coach Priske nog eens in de basis werd gedropt, ging voorop in de strijd. Hij was de bewaker van Hans Vanaken: “Ik vind het raar dat Faris nu niet langs mij staat nu”, grapte Vanaken na de match.

24 april