LIVE. 2-0! Droomstart voor Man City: De Bruyne en Jesus scoren in CL-kraker tegen Real Madrid

Champions League “Je wil toch graag winnen tegen je vrienden”: analist Marc Degryse over het duel tussen De Bruyne en Courtois

In de aanloop naar Manchester City-Real Madrid hadden analisten Marc Degryse en Jan Mulder het over het duel in het duel tussen Rode Duivels Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois. “Het is altijd lekker om achteraf te kunnen vragen: ‘Wat heb jij toen gedaan’? Dat speelt in de kleedkamer.” Intussen staat City al op een 2-0 voorsprong met onder meer een doelpunt van De Bruyne. Volg de wedstrijd HIER live!

21:15