LIVE (19u). Plaatst Anderlecht zich op Vitesse voor groepsfase Conference League?

Belgisch voetbal FOTO. De carrière van Wilfried Van Moer in beeld

24 augustus Wilfried Van Moer (76) is niet meer. De drievoudige Gouden Schoen werd getroffen door een hersenbloeding en overleed in het ziekenhuis van Leuven. De voormalige Rode Duivel was een van de grootste Belgische voetballers ooit. Zijn carrière in beeld.