LIVE (18u30). Is De Bruyne opnieuw de oude tegen Bournemouth?

Voetbal Legendari­sche Engelse voetbalcom­men­ta­tor John Motson op 77-jarige leeftijd overleden

In Engeland is voetbalcommentator John Motson overleden. Motson werkte vijftig jaar voor de Britse openbare omroep (BBC) en gaf onder meer commentaar op tien WK’s en EK’s en tijdens 29 FA Cup-finales. ‘Motty’, die bijna 2.500 wedstrijden op televisie voor zijn rekening nam, was sinds 2018 op pensioen en overleed op 77-jarige leeftijd. Volgens een statement van zijn familie stierf hij vredig in zijn slaap.