LIVE (18u30). Gómez lijkt klaar voor basisplek in topper tegen Club Brugge, kan Verschaeren negentig minuten aan?

Jupiler Pro LeagueEen clash in het Lotto Park. Anderlecht ontvangt Club Brugge, dat eerst hoopt op een misstap van Union op de Bosuil om enkele uren later zelf tegen de grote rivaal te winnen. Schreuder verwacht “een heel agressief” paars-wit. Kompany: “Het is zaak om onszelf op de grote momenten te belonen.” Kruipt RSCA recht na een dubbele opdoffer, of wint Club? De aftrap is om 18u30!