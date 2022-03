LIVE (18u15). Romelu Lukaku in de basis op bezoek bij Middlesbrough in FA Cup!

Premier League "Ik zou het zo opnieuw doen": activist die Premier Lea­gue-match op stelten zette door zichzelf vast te binden aan doelpaal doet z'n verhaal

Opvallend moment in Everton-Newcastle. Een fan bond zich vast aan een doelpaal op Goodison Park om aandacht te vragen voor het klimaat. “Ons land moet stoppen met nieuwe olie te ontginnen”, klinkt het bij de man in kwestie, die met zijn actie niet aan zijn proefstuk toe was.

18 maart