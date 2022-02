LIVE (17u30). Pakt Romelu Lukaku zijn eerste prijs met Chelsea?

WK voetbal DE STAAT VAN QATAR. “Overal camera’s, politie en beperkin­gen, dat vloekt toch met WK-sfeer”: Gilles De Bilde niet alleen onder de indruk van de WK-stadions

Voor het eerst een WK voetbal in het Midden-Oosten. Een klein jaar voor de start op 21 november trok DPG-analist Gilles De Bilde naar Qatar om er de temperatuur op te meten. Hoe zit het met de stadions en andere infrastructuur? Bij die bouwwerken kwamen volgens ‘The Guardian’ 6.500 gastarbeiders om het leven... En hoe zal de strenge politiestaat omgaan met het WK en de vele internationale supporters? De Bilde geeft in onderstaande video - exclusief voor abonnees - zijn bevindingen. “Er is nog héél veel werk.”

8 februari