LIVE (16u). Tielemans is enige Rode Duivel aan aftrap in duel tussen Leicester City en Wolves

Antwerp EXCLUSIEF. De dag van Radja Nainggolan in beeld: van reis naar Antwerpen met privéjet tot medische testen in Sluis

13 augustus Radja Nainggolan (33) streek vandaag neer in Antwerpen om z'n overgang naar Antwerp (zo goed als helemaal) af te ronden. De ex-Rode Duivel deed dat in stijl: met een privéjet landde hij in Deurne, om dan naar de Bosuil te trekken. Een exclusieve inkijk in de dag van ‘Il Ninja’.