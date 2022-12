LIVE (16u). Rekent Frankrijk eenvoudig af met Polen van Lewandowski?

David is in Qatar vaker groter dan Goliath: geen WK dat zoveel verrassin­gen baarde en niemand met 9 op 9 naar achtste finales

Dat het een apart WK voetbal zou worden, dat stond in de sterren geschreven. Sportief verrast het toernooi ook. Geen enkele ploeg pakte 9 op 9 in de groepsfase én nooit waren er meer kleine landen die grote voetbalreuzen op de knieën kregen.

3 december