LIVE (13u30). Onwaarschijnlijke statistiek: Haaland scoort om de 13 baltoetsen en laat dichtste achtervolger ver achter zich

Club Brugge Club Brugge legt Noors goudhaan­tje langer vast: Antonio Nusa (17) verlengt tot 2025

Na Abakar Sylla was het de beurt aan Antonio Nusa. De amper 17-jarige Noor verlengde zijn contract bij Club Brugge tot 2025, net nadat hij als tweede jongste doelpuntenmaker ooit scoorde in de Champions League. Nusa maakte vorig seizoen indruk bij Club NXT en trekt de lijn dit seizoen door in de A-ploeg. Opvallend: volgende week vertrekt hij niet naar Noorwegen voor de interlands tegen Zweden en IJsland met de nationale U18. Afgelopen zomer vroeg Club de Noorse federatie of Nusa vakantie kon krijgen opdat hij tijdig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen kon starten. Het intern reglement van de Noorse bond schrijft voor dat spelers één extra interlandbreak opzij moeten blijven wanneer ze een internationale periode skippen, wat bij Nusa in juni het geval was.

15 september