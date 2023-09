LIVE (13u). Tegen Salah of Lukaku? Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Union, Club, Gent en Genk

“Een engel op noppen als hij wil”: onze chef voetbal zag Balikwisha zijn vleugels uitslaan in Athene

Kreunen, maar niet barsten. Antwerp FC dook in Athene de loopgraven in, met soldaat Toby en een engel die dé droom werkelijkheid maakte. “Alderweireld is in een ploeg vol jonkies goud waard. In België én in Europa”, stelt onze chef voetbal. En nu? Manchester City of United? Real Madrid of Barcelona? Bayern München of PSG? Laat de sterren maar neerstrijken op de Bosuil.