LIVE (11u). Zet Japan na Duitsland ook Costa Rica opzij?

Amper één rode kaart op WK tot nu toe: zijn spelers voorzichti­ger of minder ‘leep’? “Zij weten nu dat de VAR mee­kijkt”

Na meer dan twintig WK-duels viel slechts één rode kaart, via een VAR-interventie voor Waleskeeper Wayne Hennessey. Sinds het WK in 2006 met een record van 28 rode kaarten is het aantal uitsluitingen op een WK gestaag verminderd: hoe komt dat? Ex-topref Frank De Bleeckere zoekt mee naar een verklaring.

26 november