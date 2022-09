LIVE. 1-0! Verschaeren zet Anderlecht op voorsprong tegen KV Kortrijk

Champions League Neymar woest op Duitse topref nadat hij geel krijgt voor deze viering

Paris Saint-Germain won gisteren ook zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League - met 3-1 bij Maccabi Haifa. Maar de meeste aandacht naderhand ging uit naar Neymar. De Braziliaan was woedend op de Duitse scheidsrechter Daniel Siebert, die hem in de slotfase een opmerkelijke gele kaart had gegeven.

15 september