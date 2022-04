LIVE. 0-0 bij rust: kan Man City Madrileense muur in tweede helft ontregelen?

Champions League0-0, dat is de ruststand in Manchester City-Atlético Madrid. Het team van Pep Guardiola kon de Madrileense muur, die Simeone had neergezet niet uit verband spelen in de eerste helft. Atlético zelf beperkte zich vooral tot de lange bal. Niet het geliefkoosde spel van aanvallers Griezmann en Félix. Volg de tweede helft hier LIVE!