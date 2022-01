Lionel Messi test negatief op corona en keert terug in Parijs

Voetbal Clement in de voetsporen van Goethals: recht­streeks van België naar Europese topcompeti­tie, het is uiterst zeldzaam

Een Belgische trainer die rechtstreeks van de Jupiler Pro League naar een Europese topcompetitie gaat: het is uiterst zeldzaam. Het is dat we de G5-landen aanvullen met Portugal, Nederland en Turkije, of onderstaand lijstje was wel héél kort geweest. Meer nog: Philippe Clement is de eerste coach in 33 jaar, sinds Raymond Goethals in 1989, die van België meteen naar een topcompetitie gaat. Straf!

