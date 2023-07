Lionel Messi gaat als gewone sterveling winkelen in lokale shop in Florida en spreekt voor het eerst: “Zal hier met dezelfde mentaliteit voetballen”

Bos­z-ball, Xavi-soap en nu al gedoe in talkshows: Noa Lang komt bij een PSV in volle transitie terecht

PSV is verheugd met de komst van Noa Lang (24). De Club Brugge-aanvaller moet bij de Lampenclub een belangrijk wapen worden in de hyperoffensieve speelstijl van de nieuwe trainer Peter Bosz. In wat voor ploeg, in wat voor club, komt Lang terecht en hoe wordt zijn terugkeer naar Nederland onthaald? “Ik vraag me af of je wel met een enkelbandje mag voetballen in de Eredivisie.”