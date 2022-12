Link met Hazard, geen Bernabéu en geld in overvloed: wat u moet weten over Al-Nassr, de nieuwe club van Cristiano Ronaldo

VoetbalCristiano Ronaldo (37) speelt voortaan voor Al-Nassr. Een schande is het niet dat u weinig tot niets over het Saoedische team weet. Daarom een voorstelling. Hoe succesvol is de club? Vanwaar komen de centen om z'n monstercontract te kunnen betalen? En wat is de link met Eden Hazard?

Al-Nassr werd gesticht in 1955 en is gevestigd in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Negen keer werden ze in de Saudi Professional League - de hoogste divisie - kampioen, de laatste titel dateert van 2019. Ook dit seizoen draaien ze mee bovenin, na tien speeldagen staan ze tweede op twee punten van stadgenoot Al-Shabab. Het won ook zesmaal de King’s Cup - naar analogie van onze Croky Cup. Maar ook op internationaal vlak boekte het reeds succes. In 1998 was het de beste in de Asian Cup Winners’ Cup - een toernooi tussen alle bekerwinnaars van de landen die aangesloten zijn bij de Aziatische voetbalassociatie AFC. In 1995 haalde Al-Nassr de finale van de Aziatische Champions League, maar in blessuretijd verloor het van het Zuid-Koreaanse Ilhwa Chunma.

Een topclub in de eigen contreien. Maar als Ronaldo een eerste keer het veld opwandelt, zal het even wennen zijn. Niet omdat het stadion Mrsool Park afstands is - het werd geopend in 2015 - wel omdat met 25.000 plaatsen het aantal zitjes niet is wat ‘CR7' gewoon is. Op Old Trafford kunnen 74.310 fans binnen. In Bernabéu 81.000.

Ronaldo speelt voortaan in het geel (verwijzend naar de woestijn) en blauw (verwijzend naar de Arabische Zee en de Arabische Golf). Al Nassr - met bijnaam ‘De Ridders van Najd’ - betekent overigens ‘overwinning’. In principe op het lijf geschreven van de Portugees.

Met z’n vorige coach, Erik ten Hag, liep het fout. Bouwt hij wel een betere band op met z’n nieuwe trainer? Rudi Garcia is alvast geen onervaren man. De 58-jarige Fransman trainde eerder Le Mans, Marseille, Lyon en AS Roma. Én Lille met een belangrijke Belgische link. Garcia was immers de man die een 17-jarige Eden Hazard in het seizoen 2008/2009 volop speelkansen gaf. Twee jaar later werden ze samen kampioen. Nu gaat Garcia werken met een andere topper. En hij kijkt er naar uit. “Ik denk dat elke coach het geweldig vindt om Cristiano in een team te hebben”, zei hij eerder. “Volgens mij zijn de grotere spelers overigens makkelijker om te managen. Meestal omdat ze intelligent zijn, zichzelf kennen. Zo heb ik het toch ervaren met Francesco Totti bij Roma.”

In november 2021 stond Garcia overigens op het punt T1 te worden van Manchester United en dus ook Ronaldo onder zijn hoede te krijgen. Ralf Rangnick kreeg echter de voorkeur. Maar uitstel is bij deze geen afstel.

Volledig scherm Rudi Garcia. © AFP

Wie een blik werpt op de selectie herkent hier en daar een bekende naam. Doelman David Ospina (34) speelde eerder bij Napoli en Arsenal en trok afgelopen zomer transfervrij naar Al-Nassr. Luiz Gustavo (35) won tien jaar geleden de Champions League met Bayern München. Talisca (28) is de creatieveling die drie jaar geleden voor 20 miljoen euro naar China trok. En dan is er goalgetter Vincent Aboubakar (30) - vroeger aan de slag bij FC Porto. Op het WK scoorde-ie tweemaal, waaronder tegen Brazilië. Hij trok z’n T-shirt uit en pakte zo z’n tweede geel.

Volledig scherm Vincent Aboubakar. © Photo News

Ter info: speelden in een verleden voor Al-Nassr: Christo Stoitsjkov (ex-Barcelona), Ivan Tomečak (ex-KV Mechelen en ex-Club Brugge), Angelos Charisteas (ex-Ajax) en Nordin Amrabat (broer van WK-ganger Sofyan).

Die zijn hoog. Allereerst wil voorzitter Musalli Al Muammar met zijn ploeg onbetwist de nummer één van Saoedi-Arabië worden. En als het even kan ook de beste worden binnen de Aziatische voetbalassociatie AFC. De sportieve boom van de hele competitie is een leuke bijkomstigheid. “De komst van Ronaldo zal niet alleen onze club inspireren om nog meer succes te behalen, maar ook onze competitie, het land en toekomstige generaties bezielen om het beste van zichzelf naar boven te halen”, zegt Al Muammar. “We boeken enorme vooruitgang.”

Saudi-Arabië wil in 2030 ook het WK voetbal organiseren. In dat opzicht helpt de intrede van Ronaldo uiteraard.

Volledig scherm © via REUTERS

Ronaldo zou er een waanzinnig loon gaan opstrijken: jaarlijks 200 miljoen euro per jaar en 2,5 seizoen lang - het meest lucratieve contract ooit in het voetbal. Dus is er wel een spaarpotje aanwezig binnen de club. Dat heeft veel te maken met de Saudische prins Abdul Rahman bin Saud Al Saud. In de jaren 60 ontfermde hij zich over Al-Nassr, toen nog een amateurclub. Liefst 36 jaar pompte hij geld in de club, waardoor het zich ontwikkelde tot de club die het nu is. Na de dood van Abdul Rahman in 2005 namen prinsen Mamdouh bin Abdul Rahman bin Saud, Faisal bin Abdul Rahman bin Saud en Faisal bin Turki bin Nasser over. De club is dus nog steeds stevig geworteld in de Saoedische koninklijke familie, dat maar al te graag investeert om haar land (sportief) op de kaart te zetten.

Stilaan lekken er overigens meer details uit over de loonbrief van Ronaldo. Zijn gegarandeerd basisloon zou bestaan uit 87 miljoen euro per jaar. Dat bedrag wordt via commerciële deals en sponsorovereenkomsten opgetrokken tot een bedrag van 200 miljoen. Nooit eerder was een voetbalcontract zo lucratief.

Neville en Carragher: “Een triest einde” Analisten Gary Neville en Jamie Carragher analyseerden Ronaldo’s keuze: “Deze deal leert ons een paar zaken”, vertelt Neville bij Sky Sports. “Ten eerste hoe menens Saoedi-Arabië het voetbal neemt. Als je honderden miljoenen euro’s investeert in één speler, dan wil je de competitie op langere termijn versterken. Langs de andere kant denk ik dat Cristiano echt wel nog in een van de grotere Europese competities wilde blijven. En het liefst in de Champions League. Maar die club kwam niet. Ingaan op het onthutsend aanbod was dus de enige optie om toch door te kunnen gaan. Maar eigenlijk is dit een verdrietig einde. We hebben op het hoogste niveau het laatste van Ronaldo wellicht gezien.” Carragher vult aan. “Het is een triest einde. Terwijl Messi net het WK heeft gewonnen, beëindigde Ronaldo zijn carrière door dat ene interview met Piers Morgan.”