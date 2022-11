Lieven Maesschalck voorzichtig over revalidatie Romelu Lukaku: “We gaan 'm proberen klaar te stomen”

Over exact drie weken spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Canada. De blessure van onder meer Romelu Lukaku baart ons land kopzorgen. Geraakt hij op tijd fit? “Ik ga daar vandaag geen uitspraken over doen. We bekijken het dag per dag”, aldus Lieven Maesschalck, de topkinesist die ook de Rode Duivels begeleidt. “Of Lukaku hier vandaag in Antwerpen komt revalideren? Dat zullen we zien”, glimlacht de topkinesist.