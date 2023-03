“Liefde op het eerste gezicht”: onze chef voetbal zag hoe Tedesco in één interlandluik iedereen meekreeg in zijn verhaal

Rode Duivels INTERVIEW. “Ik was niet goed genoeg.” Rode Duivel Amadou Onana over zijn atypisch pad, de kanker van zijn zus en liefde voor muziek

La, la-la, di-di-da. Amadou Onana (21) is naast een aardig voetballer ook gezegend met een soulvolle stem. In zijn villa in Manchester speelt een pianoman uit de soundtrack van zijn leven. De rots op het middenveld van de Rode Duivels voor de komende 10 jaar vertelt open over zijn atypisch carrièrepad, gebroken harten, een afwezige vader, Kobe Bryant en de helende kracht van muziek. Zijn jullie in de mood voor de inspirerende melodieën van een doorzetter? “Mijn naam op het WK-shirt van de Duivels: dat was mijn mooiste overwinning.”