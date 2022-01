Licentie van zes 1A-clubs in gevaar door Propere Handen: moeten Mannaert & co straks opstappen om hun club niet in gevaar te brengen?

Operatie Propere HandenKost ‘Propere Handen’ één of meerdere clubs uit 1A hun licentie? Die kans zit erin, want als een verdachte effectief veroordeeld wordt én in dienst is van de betrokken club, staat in het nieuwe bondsreglement dat die club geen licentie krijgt. Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Michel Louwagie en/of Bruno Venanzi die opstappen om hun club niet in gevaar te brengen? Het kán.

In het nieuwe bondsreglement staat letterlijk dat een voetbalclub geen licentie krijgt als “een verbonden juridische entiteit minder dan drie kalenderjaren voor de licentieaanvraag is veroordeeld wegens witwassen, mensenhandel of bendevorming”, of exact wat verdachten in de zaak ‘Propere Handen’ riskeren.

Onder verbonden juridische entiteit wordt verstaan “elke entiteit, welke direct of indirect over tien procent of meer van de stemrechten beschikt”. Onder deze definitie vallen ‘Propere Handen’-verdachten zoals Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe en -CEO Vincent Mannaert, maar ook Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat, AA Gent-directeur Michel Louwagie en Standard-voorzitter Bruno Venanzi. Zij zullen bij een eventuele veroordeling dus aandelen moeten verkopen — tot ze minder dan tien procent bezitten — of ze op naam moeten zetten van familie of zakenpartners. En, belangrijk, ze zouden een stap opzij moeten zetten als voorzitter, directeur of CEO plus bovendien uit het bestuur moeten stappen voor minimum drie jaar.

Volledig scherm Bruno Venanzi. © BELGA

Eerste amateur

Laten we als voorbeeld Bruno Venanzi nemen. Voorzitter en hoofdaandeelhouder van Standard. Als hij dat ook nog is op het moment dat hij veroordeeld zou worden, en die veroordeling is definitief, krijgt de Luikse club geen licentie. En mag het dus geen profvoetbal meer spelen, wat degradatie naar eerste amateur zou betekenen. Want ook ‘de voorzitter, de bestuurders, de algemeen directeur (of algemeen manager), de financieel directeur, de sportief directeur, de verantwoordelijke van het opleidingscentrum en de gerechtigde correspondent’ worden volgens het reglement uitdrukkelijk vernoemd als verbonden juridische entiteit. Dat betekent dat ook algemeen manager Mattias Leterme (van Kortrijk), gerechtigd correspondent Pierre-Yves Hendrickx (van Charleroi), financieel directeur Filip Aerden en bestuursleden Herman Nijs en Herbert Houben (allen RC Genk) bij een eventuele veroordeling een stap opzij moeten zetten om de licentie van hun clubs niet in gevaar te brengen.

Niet onbelangrijk tot slot: in het dossier ‘Propere Handen’ is er geen beroepsprocedure mogelijk, omdat François De Keersmaecker, ex-voorzitter van de Belgische Voetbalbond en een van de verdachten, plaatsvervangend rechter is bij de ondernemingsrechtbank in Mechelen. In dat geval wordt er meteen in eerste en laatste aanleg berecht, en is een eventuele veroordeling dus definitief.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.