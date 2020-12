Lewandowski verkozen tot Speler van het Jaar op Best FIFA Football Awards, De Bruyne krijgt plek in Ploeg van het Jaar

VoetbalRobert Lewandowski is door de FIFA uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De 32-jarige Pool treedt in de voetsporen van Lionel Messi, de winnaar van vorig jaar. Lucy Bronze werd verkozen tot Speelster van het Jaar. Kevin De Bruyne kreeg een plaats in de Ploeg van het Jaar.

Geen Gouden Bal van France Football in coronajaar 2020, maar met de Best Football Awards hield de FIFA wel voet bij stuk om de beste voetbalprestaties in de bloemetjes te zetten. Hamvraag was uiteraard wie de titel van Speler van het Jaar in de wacht zou slepen. Bij aanvang van de show bleven nog drie kanshebbers over: Robert Lewandowski, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

De Poolse aanvaller won met Bayern München de Champions League en gold als de grote favoriet voor de titel. De andere twee genomineerden waren niet van de minsten: Lionel Messi, die de trofee een jaar geleden voor de zesde keer won, en Cristiano Ronaldo, die in totaal al vijf keer bekroond werd met de award.

Eerst dienden nog andere prijzen uitgereikt te worden. In een virtuele galashow met Ruud Gullit als presentator ging onder meer Manuel Neuer met de titel van Doelman van het Jaar lopen voor de genomineerde Thibaut Courtois en kreeg Lucy Bronze de eer om uitgeroepen te worden tot Speelster van het Jaar.

Jürgen Klopp volgde met dank aan de eerste titel van Liverpool in 30 jaar zichzelf op als Coach van het Jaar. Heung-Min Son van Tottenham sleepte de Puskas Award in de wacht voor het scoren van het mooiste doelpunt van het jaar. De Zuid-Koreaan deed dat door tegen Burnley de netten te doen trillen na een ren van 70 meter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Bruyne in Ploeg van het Jaar, Lewandowski Speler van het Jaar

De Belgische noot in de show kwam er dankzij Kevin De Bruyne. De middenvelder van Manchester City kreeg een plaats op het middenveld in de Ploeg van het Jaar. Thibaut Courtois (Real Madrid) en Toby Alderweireld (Tottenham), ook in de voorselectie van 55 spelers, konden hun nominatie niet verzilveren.

De samenstelling van het FIFA Fifpro World XI werd bepaald door alle profvoetballers wereldwijd. Zij kozen elk een doelman, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Voor de prestaties werd gekeken naar de periode tussen 20 juli 2019 en 7 oktober 2020. De twee voorbije jaren stond Eden Hazard in het Wereldelftal.

Verder een indrukwekkende aanvalslinie in de Ploeg van het Jaar met Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Roberto Lewandowski - meteen de drie genomineerden voor de hoofdvogel. Na enkele moment ter ere van de overleden Diego Maradona en Paolo Rossi was het dan eindelijk zover.

Wat iedereen vooraf verwachtte werd uiteindelijk bewaarheid: Lewandowski bekroonde zijn aandeel in de treble bij Bayern uiteraard met de titel van Speler van het Jaar. De Pool scoorde in de Bundesliga onder meer 34 keer in 31 wedstrijden. In de Champions League trof hij 15 keer raak.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Overzicht uitgereikte prijzen FIFA Voetballer van het Jaar: Robert Lewandowski (Bayern München) FIFA Voetbalster van het Jaar: Lucy Bronze (Manchester City) FIFA Doelman van het Jaar: Manuel Neuer (Bayern München) FIFA Doelvrouw van het Jaar: Sarrah Bouhaddi (Olympique Lyon) FIFA Coach van het Jaar (vrouwen): Sarina Wiegmann (bondscoach Nederland) FIFA Coach van het Jaar (mannen): Jürgen Klopp (Liverpool) FIFA Puskas Award: Heung-Min Son (Tottenham) FIFA Fair Play Award: Mattia Agnese (Ita) FIFA Fan Award: Marivaldo Francisco da Silva (Bra) FIFA Team van het Jaar (vrouwen): Endler - Bronze, Renard, Bright - Heath, Boquete, Rapinoe, Bonansca - Cascarino, Miedema, Harder FIFA Team van het Jaar (mannen): Alisson - Alexanderd-Arnold, Van Dijk, Ramos, Davies - Kimmich, De Bruyne, Thiago - Messi, Lewandowski, Ronaldo

VIDEO. Het beste van Robert Lewandowski in 2020

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook.

Volledig scherm De drie genomineerden bij de mannen: Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Lionel Messi. © AFP