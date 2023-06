Leo Van der Elst: “Stéphane was een levensgenieter. Dat hij daardoor niet alles uit zijn carrière haalde, vond hij niet erg”

KIJK. Leo Van der Elst: “Steph was een levensgenieter”

Naast het veld was hij “een toffe gast”. “Je kon er steeds plezier mee maken. Hij was altijd in voor een grapje. Een echte levensgenieter waarmee je een pintje kon drinken. Twee zelfs. ‘Steph’ ging nooit als eerste naar huis. Daardoor haalde hij misschien niet het maximale uit zijn carrière, maar daar heb ik hem nooit over horen klagen. Hij was blij met wat hij in zijn voetbalcarrière bereikt heeft. We gaan hem allemaal heel hard missen.”

KIJK. “WhatsApp-groep opgericht met iedereen uit Mexico 1986"

Vercauteren: “Hij benoemde de dingen altijd zoals ze waren”

“Ik heb zijn opgang meegemaakt bij Anderlecht”, herinnert Vercauteren zich. “Stéphane was nog een echte jonkie toen hij doorbrak in de eerste ploeg van Anderlecht. Zijn doelpunt in de testwedstrijden tegen Club Brugge in 1986 zal me voor altijd bijblijven. Maar ik heb hem pas écht goed leren kennen bij de Rode Duivels, tijdens ons legendarisch avontuur op de wereldbeker in Mexico datzelfde jaar. Ook na zijn actieve voetbalcarrière zijn we altijd contact blijven houden. We konden het altijd goed met elkaar vinden. Stéphane was wie hij was, een echte ket en een echte levensgenieter. Rechtuit, hij benoemde de dingen altijd zoals ze waren. Soms hard, maar altijd met een geweldig gevoel voor humor.” Vercauteren denkt dat Demol na zijn loopbaan als speler meer had verwacht van zijn carrière als coach. “Hetzij als coach, ofwel in een andere functie in het voetbal.” De dingen zijn jammer genoeg niet gelopen zoals hij het had gehoopt en dat woog wel op hem.” (KDZ)