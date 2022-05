Leider Union mist kansen in slotfase en blijft op scoreloos gelijkspel steken bij Antwerp, Club kan straks tot op één punt naderen

Antwerp – met Benson en De Laet in de plaats van Balikwisha en de geschorste Seck – had moed gevat uit de verdienstelijke prestatie op Club Brugge. Trainer Brian Priske hield vast aan de veldbezetting van vorige week (met drie centrale verdedigers) en zag dat zijn ploeg de wedstrijd in de beginfase in handen nam. Dat leidde tot een drietal kansen binnen het eerste half uur. Eerst was er een knappe parade van Moris nodig op een kopbal van Frey. Wat later trapte die zelfde Frey op Moris, terwijl de mee opgerukte Vines aanspelen een betere keuze was. En dan was er nog een schotje van Benson in de korte hoek.