Leicester City en Tielemans boeken zuinige zege tegen Dendoncker en co

Union Keert Jelle Van Damme terug uit voetbalpen­si­oen? Eerste contacten met promoven­dus Union ogen veelbelo­vend

13 augustus Dan toch? Jelle Van Damme (37) sprak een tijdje geleden al mysterieus over een eventuele comeback en die zou nu wel eens in de maak kunnen zijn. Competitieleider Union is de piste die momenteel actueel is. Het zou betekenen dat Van Damme aan een comeback begint nadat hij in februari nog aankondigde definitief met voetbal te stoppen.