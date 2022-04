Legends Game stelt niet teleur, Jovanovic en Boussoufa blijven een lust voor het oog

Vanmiddag vond in Waregem de Legends Game plaats. Davy De fauw en Olivier Deschacht konden nooit gepast afscheid nemen van het Essevee-publiek, maar deden dat vanmiddag in stijl. Beide ex-Zulte Waregem spelers stelden een ploeg samen en wisten heel wat mooie namen te overtuigen. Vooral Deschacht kon enkele absolute toppers strikken. Onder meer Mbark Boussoufa, Milan Jovanovic, Nenad Jestrovic en Marcin Wasilewski waren van de partij. Ook Deschacht zijn boezemvriend, Yves Vanderhaeghe, trok zijn voetbalschoenen nog eens aan. De coach van KVO had om 12 uur nog een oefenmatch tegen landskampioen Club Brugge, waardoor hij maar net op tijd was.

In een geanimeerde eerste helft - die slechts een halfuur duurde - maakte vooral Jovanovic een erg goede indruk. De ex-speler van onder meer Standard, Anderlecht en Liverpool hing in 2013 zijn schoenen aan de haak, maar de Serviër is zijn genialiteit duidelijk nog niet kwijt. Met een héérlijke actie zette hij Sherjill MacDonald alleen voor de keeper en die trapte de 1-0 tegen de touwen. In de rust verzorgde Regi samen met de winnaar van Regi Academy, Pauline Slangen, het spektakel. De spelers waren duidelijk vermoeid, want de koffiepauze duurde bijna langer dan de eerste periode.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Na de pauze nam de ploeg van Davy De fauw de match in handen en dat resulteerde ook in een doelpunt. Skúlason kopte een voorzet van Simons tegen de touwen. De troepen van de assistent-trainer van Zulte Waregem roken bloed en wilden meer, maar het doelpunt viel aan de overkant. Boussoufa schilderde het leer op het hoofd van Jestrovic en die knikte knap binnen. Ook de kinderen van De Fauw en Deschacht kwamen het veld op en mochten nog enkele minuten meedoen. Hun kroost mocht een doelpuntje meepikken en werden toegezongen door de talrijke fans die kwamen opdagen. Een mooi moment. Op het einde werd er een erehaag gemaakt en werden De Fauw en Deschacht in de bloemetjes gezet.

Team Deschacht: Proto (Boeckx); Wasilewski, Hasi, Juhasz, Deschacht; Vanderhaeghe (Dupré), Defour, Goor (Martens); MacDonald, Jovanovic (Jestrovic), Boussoufa

Team De Fauw: Mardulier; De Fauw, Derijck (Van Loo), De Bock, Delorge; Simons, Delaplace, Skúlason, Janssens (Bodor); Buffel (Cordaro), Vossen

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News