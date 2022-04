Legends Game in Waregem: Team Ollie versus Team Davy, met ook Boussoufa, Jovanovic, Wasyl, Proto, Buffel en nog zoveel anderen

VoetbalGeen competitiewedstrijden meer dit seizoen aan de Gaverbeek nadat Zulte Waregem zich met de hakken over de sloot wist te redden. Maar morgen wordt om 15 uur wel een groots opgezette afscheidsmatch georganiseerd tussen twee teams van vroegere ploegmaats van Olivier Deschacht en Davy De fauw. Wie nog een keertje vroegere Anderlecht-helden als Boussoufa, Jovanovic of Wasilewski of een Club-icoon als Timmy Simons op voetbalnoppen aan het werk wil zien: de Elindus Arena, zoals het voormalige Regenboogstadion nu heet, is ‘the place to be’.