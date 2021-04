Leeds United maakt statement én speelt gelijk tegen Liverpool, James Milner: “Hopelijk komt er geen Super League”

Anderlecht Vandenhau­te wil jongeren bij Anderlecht houden: “Maar ik kan niet garanderen dat pakweg Sambi Lokonga blijft”

19 april Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute was vanavond te gast bij RTBF en Sporza. “We willen onze jongeren houden”, sprak hij. “We willen bijvoorbeeld dat Yari Verschaeren (contract tot 2023, red.) bijtekent. Ook met Lukas Nmecha zijn we bezig. Als we goeie play-offs afwerken, is het niet uitgesloten dat hij blijft. Maar ik kan niet garanderen dat pakweg Sambi Lokonga volgend jaar nog bij ons speelt.”