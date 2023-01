Leandro Trossard tekent vandaag bij Arsenal: Gunners betalen zo’n 30 miljoen euro voor de Rode Duivel, die zondag al op de bank kan zitten tegen United

VoetbalVan Brighton-outcast tot topaankoop van de leider in de Premier League: ’t was me het weekje wel voor Leandro Trossard. Op zijn 28ste maakt de Rode Duivel een droomtransfer naar Arsenal, dat zo’n 30 miljoen euro neertelt. De aanvaller heeft zijn medische testen achter de rug en ook de contracten zouden al getekend zijn, alleen de officiële aankondiging ontbreekt nog. Trossard, die tekent tot 2027 (plus een jaar optie) en zo’n vijf miljoen euro per jaar gaat verdienen, zou zelfs al in de wedstrijdkern kunnen opgenomen worden voor de topper van zondag tegen Manchester United.

Volledig scherm Leandro Trossard © Photo News

30 miljoen (inclusief bonussen) dus voor Leandro Trossard. Straks zet hij zijn handtekening onder een contract voor 4,5 jaar bij Arsenal, plus de optie op een bijkomend seizoen. Zondag zit hij mogelijk al in de selectie als Arsenal het tegen Manchester United opneemt.

Brighton-trainer Roberto De Zerbi was na het WK in Qatar op ramkoers geraakt met zijn steraanvaller. “Onprofessioneel gedrag”, noemde De Zerbi het. Trossard zou de training van Brighton hebben verlaten nadat hij te horen had gekregen dat hij niet zou starten tegen Liverpool. “Klopt niet”, viel er vervolgens te lezen in een communiqué van Trossards manager Josy Comhair. “Leandro zette de training stop in samenspraak met de medische staf, omdat hij last had van zijn kuit.” De Zerbi sloot de Rode Duivel gisteren nog terug in de armen, maar Trossard heeft zijn laatste wedstrijd voor de ‘Seagulls’ dus al gespeeld.

KIJK. Brighton-coach De Zerbi over het humeur van Trossard

Dankzij Chelsea

Zijn vertrek naar Arsenal is het beste voor speler en beide clubs. Trossard krijgt zijn toptransfer. Brighton is van een speler verlost die al langer hogerop wilde en waarvoor het met Kaoru Mitoma (ex-Union) al een goede vervanger in huis had. Arsenal heeft op zijn beurt de gewenste versterking voor de voorhoede beet. Maandenlang zat de koploper van de Premier League achter de Oekraïner Mykhailo Mudryk aan. Het koopzieke Chelsea wist de transfer van de Shakhtar-aanvaller nog te kapen. Intussen hebben de ‘Blues’ ook PSV-winger Noni Madueke bijna binnen.

Trossard plukt dus mee de vruchten van de wanhoop van Chelsea. Arsenal gaat dit seizoen vol voor de titel in Engeland. De laatste keer dat dat lukte was in 2004. Een unieke kans, die het grotendeels te danken heeft aan het talent van Ødegaard, Martinelli en Saka. Het enige probleem is dat trainer Mikel Arteta weinig alternatieven voor dat supertrio achter de hand heeft. Met Trossard trekt Arsenal iemand aan die op alle posities voorin kan functioneren, zelfs in de spits.

Bovendien bewees de Limburger zich al in de Premier League. In 121 officiële matchen voor Brighton was hij goed voor 25 goals en 18 assists. Dit seizoen scoorde hij zeven keer in zestien competitiewedstrijden, met de hattrick op Anfield tegen Liverpool als absoluut hoogtepunt.

Volledig scherm © REUTERS

Vier jaar op radar

Trossard stond al vier jaar op de radar van Arsenal. In 2019, toen Trossard nog bij Genk zat, waren er al aftastende gesprekken. Arsenal vond hem toen nog te groen voor het topniveau in de Premier League. Genk heeft trouwens nog recht op 15 procent van de meerwaarde op de transfersom. Brighton betaalde destijds zo’n 20 miljoen voor Trossard, wat betekent dat de leider in de Jupiler Pro League zo’n anderhalf miljoen euro incasseert.

Volgens bronnen rondom Brighton zal Trossard in Noord-Londen een contract tot de zomer van 2027 tekenen. Naar verluidt zal hij er een weekloon van om en nabij de 100.000 euro opstrijken. De aanvaller wordt na Thomas Vermaelen en Albert Sambi Lokonga de derde Belg in loondienst van de ‘Gunners’.