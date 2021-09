Lawrence Visser fluit dinsdag CL-match Real Madrid

Voetbal Football Talk. Arsenal wervelt over Tottenham in Noord-Londense derby - Visser fluit Re­al-She­riff in de Champions League

26 september Een opsteker voor het Belgische scheidsrechterskorps. Lawrence Visser maakt komende dinsdag immers zijn Champions League-debuut. Onze landgenoot is aangeduid om de match van Real Madrid tegen Sheriff Tiraspol in goede banen te leiden. Visser wordt zo de eerste ref uit ons land in Champions League in tien jaar tijd. De laatste was Frank De Bleeckere, in 2011. (JBE)