Laszlo Bölöni vindt met Panathinaikos nieuwe club in Griekenland

STVV Muscat ook tegen Standard nog op de bank?

9:37 Nog steeds geen officiële beslissing over het lot van coach Kevin Muscat van STVV na het crisisberaad van gisteren. Maar we vernemen uit de entourage dat vandaag mogelijk een communiqué volgt waarin gezegd wordt dat hij minstens nog een week aanblijft. Binnen die week volgt er een thuismatch tegen Standard, nu zondag. Een match van de laatste kans lijkt het dus voor de Australiër worden. Intussen bevestigden een aantal spelers in een kort gesprek met een delegatie van de supporters dat ze alle vertrouwen behouden in hun coach en dit zondag willen tonen met een klinkende prestatie. Wait and see.