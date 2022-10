Lang onmondig Anderlecht ondergaat de wet van de sterkste en verliest bij West Ham, paars-wit zakt naar derde plek

Conference LeagueHet leeftijdsverschil was groot, het verschil in kwaliteit tussen Anderlecht en West Ham ook. Een uiterst jong paars-wit was kansloos tegen de Londense club. Over twee weken komt Boekarest naar Brussel, dan is het van moeten wil Anderlecht blijven dromen van Europees voetbal na de winter.

‘This is London Stadium, this is the world’s stage’, prijkt hoog in het fantastische stadion van West Ham. De plek waar Usain Bolt tien jaar geleden drie gouden medailles veroverde op de Olympische Spelen. Lefgozer, The Lightning Bolt. Een zéér jong Anderlecht kon vanavond wel wat ‘Bolt’ gebruiken. Wie de gemiddelde leeftijd bij paars-wit zag dacht even aan de RSCA Futures, moyenne van 22. Doelman Hendrik Van Crombrugge als ouderdomsdeken, nog geen 30 jaar.

Amadou Diawara was met z’n 25 een van de meest ervaren mannen op het veld. Matchen in de benen bij Napoli en AS Roma, wedstrijden gespeeld in Bernabéu en het Etihad. Een jongen waar je, Felice Mazzu zijnde, van hoopt dat hij de rest van de bende op sleeptouw neemt. Een gids op deze trip door ontdekkingstocht door de Engelse hoofdstad. Helaas, Diawara miste gisteren compleet zijn match. Onnodige balverliezen en nog meer onnodige overtredingen. Op het kwartier tikte haakte de Guineeër Said Benrahma. De Algerijn zette zich zelf achter de bal en krulde de vrijschop simpel voorbij Van Crombrugge.

Iets voor het halfuur liet Diawara Jarrod Bowen lopen in zijn rug, Emerson bediende hem randje zestien en de Engelse international vlamde de bal in de bovenhoek. Terwijl voor de tweede keer duizenden ‘bubbles’ de lucht werden ingeblazen stond Zeno Debast wild te gesticuleren, moedeloos werd hij ervan. Het publiek werd er niet bepaald wild van, matig sfeertje bij de 50.000 ‘Hammers’.

Niet dat de jongens van David Moyes de steun écht nodig hadden, dit West Ham is kwalitatief gewoon sterker dan Anderlecht. Van het trio Rice, Scamacca, Paquetá dat vorige week op Anderlecht in het slot de beslissing forceerde, stond gisteren enkel de Braziliaanse international tussen de lijnen. Een nederlaag was geen schande, niemand die gisteren een stunt verwachtte van Anderlecht tegen de club uit de Premier League. Maar het mocht toch iets allemaal iets meer zijn, niet? Meer ‘guts’, meer grinta! Het ontbrak paars-wit vanaf de start aan geloof en overtuiging dat ze hier iets konden rapen, dan ben je op voorhand geklopt.

Qua veldbezetting bouwde Mazzu verder op de tweede helft tegen KV Mechelen, met vier achterin dus. Daarbij geen Wesley Hoedt noch Jan Vertonghen, zij vielen in de tweede helft wel nog allebei in. Gaat Mazzu hen zondag tegen Club Brugge allebei inpassen? Zeno Debast begon centraal met Delcroix, Murillo en de andermaal sterk spelende Moussa N’Diaye bezetten de flanken.

Het echte probleem lag een rij hoger, Anderlecht kreeg geen vat op het middenveld. Kristian Arnstad deed wat hij kon, ondanks een snelle gele kaart. Verschaeren had het zoals vaker dit seizoen moeilijk om lijn te krijgen in het spel van Anderlecht. En het duo Silva-Esposito kreeg niks in elkaar geknutseld. Laat ons wel wezen, West Ham was gewoon op alle vlakken een klasse te sterk voor dit paars-wit. Pas na de dubbele voorsprong kon Anderlecht via Verschaeren twee keer tegenprikken. Moyes haalde Paquetá naar de kant bij de rust. Focus op de Premier League, de kwalificatie voor de volgende ronde van de Conference League is met 12 op 12 binnen voor West Ham. De ‘Hammers’ met de handrem op, in de slotfase zette Esposito wel nog een strafschop om. Mazzu liet ook nog de 17-jarige Lucas Stassin debuteren.

Anderlecht zal over twee weken tegen Boekarest en een week later in Silkeborg véél meer moeten tonen wil het aanspraak maken op Europese overwintering. Voor het zover is moet Anderlecht vol aan de bak in de eigen competitie. De zespuntenmatch van zondag tegen Club Brugge is vele malen belangrijker dan deze citytrip naar Londen.

