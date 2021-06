Landskampioen Club Brugge met 14 (!) tieners tussen de lijnen, opent oefencampagne met 1-1 gelijkspel tegen Beerschot

Belgisch voetbal Toeschou­wers opnieuw welkom in de Pro League, een derde van de capaciteit mag gebruikt worden

25 juni Goed nieuws voor de Belgische voetbalfan. Vanaf zondag 27 juni mogen er weer toeschouwers in de stadions toegelaten worden. De Pro League is blij en opgelucht met de ontwikkeling, lieten ze weten in een communiqué.