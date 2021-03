Landgenoot en globetrotter Tom Saintfiet loodst voetbaldwerg Gambia naar eerste groot tornooi: “Strafste stunt uit mijn trainerscarrière”

VoetbalKempenaar Tom Saintfiet (die maandag 48 wordt) is de architect van een enorme stunt in het Afrikaanse voetbal. De trainer uit Mol leidde het kleine Gambia (nummer 157 op de FIFA-ranglijst) voor het eerst naar de Afrika Cup. “Dit is schitterend, maar we kijken zelfs al verder. Het ultieme doel is deelname aan het WK 2026”, zegt Saintfiet.

Tom Saintfiet heeft er al een bewogen trainerscarrière op zitten. In eigen land kreeg hij nog nooit een kans op het hoogste niveau, maar in het buitenland stond Saintfiet al aan het hoofd van tien verschillende nationale ploegen. Met Gambia beleeft hij nu een topperiode. Na de 1-0 winst van donderdag tegen Angola mag het land met amper 2,3 miljoen inwoners voor het eerst naar het Afrikaans kampioenschap (dat volgende winter in Kameroen wordt gehouden).

Niemand beter dan Saintfiet zelf die kan schetsen hoe opmerkelijk die prestatie eigenlijk wel is: “Je moet weten dat Gambia de kleinste natie is op het Afrikaanse vasteland. Op de Fifa-ranking staan wij 157ste (tussen Nieuw-Caledonië en Singapore, red.). In de vijf jaar voor mijn komst won Gambia welgeteld één interland. Dat we ons nu voor het eerst plaatsen voor een groot tornooi is gewoonweg ongezien. En dat in een groep met Afrikaanse gereputeerde landen als Gabon, Angola en Congo. Zelf moesten we eerst nog prekwalificaties spelen. Zonder twijfel is dit de grootste stunt uit mijn trainerscarrière.”

En toch had Saintfiet bij zijn aanstelling in de zomer van 2018 de ambitie uitgesproken om naar de Afrika Cup te gaan. “In Gambia keek iedereen me toen met grote ogen aan”, herinnert Saintfiet zich. “Maar ik had een grondige analyse gemaakt van het aanwezige potentieel en voelde dat er mogelijkheden lagen. Het eerste wat ik deed, was kansen geven aan vaak piepjonge talenten. Nadien zette ik op en naast het veld een goede organisatie neer. Ik moet de Gambiaanse bond bedanken voor het vertrouwen en de tijd die ik kreeg, maar het heeft dus geloond. Dat we bij mijn debuutmatch gelijk speelden tegen huidig Afrikaans kampioen Algerije gaf me meteen het nodige krediet.”

Volledig scherm De Gambiaanse spelersbus moest na de kwalificatie voor de Afrika Cup door een zee van mensen. © RV

De kwalificatie zorgde donderdagavond voor dolle vreugdetaferelen in het West-Afrikaanse land, corona of niet. “Zelf hielden we het vrij rustig, maar op straat was toch veel volk bijeen gekomen. De spelersbus deed drie uur over de rit van het stadion naar het hotel, een afstand van nauwelijks twee kilometer”, grijnst Saintfiet. “Die explosie van vreugde was ergens begrijpelijk. Men zei me dat Gambia al sinds de onafhankelijkheid wacht op dit moment. Intussen kwam ook al de minister van Sport op bezoek en kregen we telefoon van de president. Iedereen is enorm trots op de ploeg.”

Die ploeg is trouwens behoorlijk Belgisch getint. Met Omar Colley (ex-Genk), Bubacarr Sanneh (door Anderlecht uitgeleend aan Aarhus), Sulayman Marreh (AA Gent), Abdoulie Sanyang (Beerschot), Mohamed Badamosi (Kortrijk) en Ablie Jallow (Seraing) zitten er heel wat bekende namen in de selectie. Iemand als Sanneh – die bij Anderlecht al snel op een zijspoor zat – blijkt bij Gambia wél een belangrijke pion. “Een zaak van people management”, meent bondscoach Saintfiet. “Als je in mensen gelooft, zijn ze tot veel in staat. Vaak worden er hele goede buitenlandse spelers naar België gehaald, maar weet men niet echt hoe men die jongens uit een andere cultuur moet aanpakken. En dan wordt zo’n speler dus al snel afgeschreven...”

Om af te ronden nog dit: Saintfiets contract met de Gambiaanse bond loopt in mei af, maar het lijdt geen twijfel dat er binnenkort een nieuwe overeenkomst uit de bus zal komen. De Kempense succescoach durft zelfs al een heel eind in de toekomst kijken. “Tijdens de komende Africa Cup willen we verder ervaring opdoen. Bedoeling is dat we op termijn een min of meer vaste waarde worden op het continent. Meer zelfs: het ultieme doel is deelname aan het WK 2026. Het talent is aanwezig en de regering en de bond hebben zich geëngageerd voor een nog verdere professionalisering. We moeten dus hoog durven mikken.”

Volledig scherm Bubacarr Sanneh. © Photo News