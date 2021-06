Lamkel Zé meldt zich bij Antwerp, maar traint niet mee: “Helemáál in de pas lopen is blijkbaar wat overdreven”

Transfer

Miyoshi werd door de Japanse bondscoach geselecteerd voor de Olympische Spelen en is in het beste/slechtste geval afwezig tot 7 augustus. Hij mist dus zo goed als de hele voorbereiding. Internationals Seck, Beiranvand en Hongla ontbraken ook. Ampomah mocht nog even in Ghana blijven omdat zijn stiefvader overleden is, Mbenza’s vlucht werd gecanceld. Wie er nog niet bij was, is de onvermijdelijke Didier Lamkel Zé. Net als eergisteren meldde de Kameroener zich wel even op de club, zogezegd om behandeld te worden voor een blessure. Waar hij precies behandeld moest worden, was echter niet duidelijk. Het is een blessure die de laatste drie jaar vaak in het begin van de voorbereiding de kop opsteekt. Opvallend wel: LZ7 ís er. Dat was ooit wel anders. “Hij doet de deur inderdaad niet helemaal dicht”, aldus Jaecques. “Hij heeft ook beloofd dat hij z’n testen gaat doen, maar helemáál in de pas lopen is blijkbaar wat overdreven. Al zal hij ook wel beseffen dat hij deze keer niet te ver moet gaan.”