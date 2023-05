“Laat me niet alleen, ik kan niet leven zonder jou”: vrouw PSG-doelman Rico post emotionele boodschap nadat doelman zwaar ten val komt

Sergio Rico (29) is stabiel na een val van zijn paard drie dagen geleden. De PSG-doelman werd toen met een helikopter naar het ziekenhuis van Sevilla afgevoerd. Volgens een nieuwe update is hij stabiel, maar moet hij nog onder nauwlettend toezicht blijven.

De tweede doelman van Paris Saint-Germain vertrok in de ochtend van 28 mei voor een ritje met zijn paard in El Rucio. Nadat hij ten val was gekomen, kreeg hij nog een trap van het dier in zijn nek. De hulpdiensten vervoerden de Spanjaard per helikopter naar het ziekenhuis van Sevilla, waar hij beademd moest worden. Volgens het medische rapport was zijn toestand “zeer ernstig tot kritiek”.

Rico ligt drie dagen na het ongeval nog steeds op de intensieve zorgen van het Virgen del Rocío ziekenhuis in Sevilla. Bronnen in het gezondheidscentrum bevestigen dat hij nog minstens de komende 72u verdoofd, onder nauwlettend toezicht en onder bewaking moet blijven. De doelman zou, de ernst van zijn verwondingen in acht genomen, stabiel zijn.

Zijn vrouw, Alba Silva, poste een emotionele boodschap op Instagram. “Laat me niet alleen, mijn liefde, want ik zweer dat ik niet kan en niet weet hoe te leven zonder jou. We wachten op je, we houden zoveel van je...”. Daarbij postte ze een zwart-witfoto van haar trouwdag met Sergio Rico.

Sergio Rico won afgelopen weekend nog de titel met zijn ploeg PSG op het veld van Straatsburg. Na de wedstrijd reisde de doelman af naar zijn geboortestreek in Spanje, waar het ongeluk plaatsvond. De doelman kwam al voor verschillende clubs uit in zijn carrière. Nadat hij vertrok bij Sevilla ging hij achtereenvolgens Fulham, PSG, Mallorca en opnieuw PSG af.

