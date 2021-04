La Gazzetta: “Napoli bereidt bod van 10 miljoen voor op Charles De Ketelaere”

Voetbal QUIZ. Ken jij nog alle linksbacks die Olivier Deschacht in zijn lange carrière ‘overwon’?

13:31 Olivier Deschacht stopt op zijn 40ste met voetballen. De carrière van onze landgenoot is voor altijd verbonden aan Anderlecht. De linksback kende er in de loop der jaren flink wat concurrentie, maar bleef altijd een standvastige pion. Ken jij nog de linksbacks die Deschacht tussen 2001 en 2018 ‘overwon’ in zijn periode bij Anderlecht? Ontdek het in deze quiz!