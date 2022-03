KV Mechelen bijt tanden stuk op tienkoppig Eupen en speelt vierde keer op rij gelijk

KV Mechelen en stilstaande fases: het is geen geslaagd huwelijk. Al vroeg in de wedstrijd slikte het zijn veertiende (!) tegengoal op een spelhervatting (hoekschop of vrijschop) dit seizoen. Lambert kopte een corner van Peeters knap tegen de touwen: 1-0. En zeggen dat diezelfde Lambert even later op een quasi identieke manier dicht bij de 2-0 kwam - Hairemans redde op de lijn.

Malinwa reageerde echter snel. Na goed voorbereidend werk van Cuypers zwiepte Walsh de bal voor doel, waar Schoofs vol overtuiging raak trof (1-1). KV nam het commando over én versierde op slag van rust een strafschop. Op een hoekschop trok Amat Van Drongelen neer, ref Vergoot wees terecht naar de stip. Amat kreeg geel voor protest en... pakte pakweg 20 seconden later zijn tweede geel voor een duw op Vanlerberghe. Domme actie van de Eupen-kapitein. En de penalty? Die werd gemist door Mrabti - hij besloot op de paal.

KV Mechelen had het in de tweede helft niet onder de markt tegen een tienkoppig Eupen. Coucke moest vol aan de bak om een laag schot van Peeters uit zijn doel te houden. Aan de overkant zweefde Nurudeen een kopbal van Walsh uit zijn doel - geweldige save. Het duel werd bitsiger. Veel duels, weinig voétbal. Malinwa beet zijn tanden stuk op Eupen. In het absolute slot redde Coucke KV Mechelen zelfs nog van een nederlaag met saves op pogingen van Müsel en Magnée. Het ticket voor de Europe Play-Offs is dus nog niet binnen voor KV Mechelen, dat Charleroi straks over zich kan zien springen in de stand.