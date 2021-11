Kunnen Belgische clubs kloof met begeerde tiende plaats verkleinen? Coëfficiëntenjacht is weer geopend

Voetbal3.282 punten. Dat is de kloof tussen België en Rusland op de coëfficiëntenranking, het verschil tussen plaats 13 en 10, of tussen één of geen ticket voor de groepsfase van de Champions League in het seizoen 2023-2024. Hoog tijd dat onze Belgische clubs deze week massaal punten pakken.

Een toptienplaats in de coëfficiëntenranking is goed voor een rechtstreekse vertegenwoordiger in de groepsfase van de Champions League. Bij aanvang van deze campagne stond België nog mooi negende, maar nu dreigt de vrije val. In de ranking van dit seizoen staan we namelijk pas 13de en bij de verdeling van de Europese tickets wordt door de UEFA een vijfjaarcoëfficiënt gehanteerd. Daardoor spelen we na volgend seizoen de geweldige jaargang 2016-2017 en de bijhorende 12.500 punten (waar we toen zelfs het zesde beste land van Europa mee waren) kwijt, en komt het huidige, veel minder succesvolle seizoen, in de plaats.

Groepswinst of tweede? Extra punten

Is het al game over? Nee. Rusland staat voorlopig tiende, met 32.282 punten, of 3.282 punten meer dan België. Tussen ons en de Russen staan ook nog Oekraïne (31.400) en Servië (29.375). Serieus kloofje, maar niet onoverkomelijk. Een zege levert weliswaar ‘slechts’ 0.400 punten op, het is niet zo dat zelfs 7 zeges (7 keer 0.400 is 2.800) onvoldoende zijn om Rusland in te halen. Europees overwinteren en hoog eindigen in je groep levert immers óók punten op.

Overwinteren in de Champions League? In één klap 0.800 punten extra. Overwinteren in de Europa League geeft pas extra punten bij het bereiken van de achtste finale (0.200), in de Conference League moet je al de halve finale halen voor 0.200 punten extra. Je krijgt echter ook punten voor het winnen van je groep, zelfs voor een tweede plaats. In de Europa League is dat 0.800 punten voor groepswinst en 0.400 voor een tweede plek, in de Conference League is dat 0.400 en 0.200.

Hosanna!

Bent u nog mee? Laten we er een fictief, en ja, heel optimistisch voorbeeld bijnemen. Stel, het wordt een spetterende week voor onze Belgische clubs. Club Brugge wint tegen Leipzig (+ 0.400), Antwerp wint van Frankfurt (+ 0.400), Genk wint van Dinamo Zagreb (+ 0.400) en Gent wint van Anorthosis (+ 0.400). Hosanna! Want Gent pakt meteen ook de groepswinst, wat nog eens 0.400 oplevert en bovendien maakt dan ook Genk nog aanspraak op een eventuele tweede plaats (+ 0.400). Eén Europees weekje waarin alles meezit, zou dus in één klap 2.400 punten kunnen opleveren, wat de kloof met die tiende plaats zo goed als dicht fietst.

Goednieuwsshow

‘Ho, ho. Die andere ploegen pakken toch ook punten?’, denkt u? Terechte opmerking, maar het goede nieuws is dat zowel Rusland, Oekraïne als Servië minder ploegen in actie hebben dan ons land. Rusland heeft nog drie (Zenit, Spartak en Lokomotiv) vertegenwoordigers, net als Oekraïne (Shakhtar, Dinamo Kiev en Zorya Luhansk). Servië rekent enkel nog op Partizan en Rode Ster Belgrado. België heeft nog vier ijzers in het vuur. Nog een item in de goednieuwsshow is dat Shakhtar al zo goed als uitgeschakeld is voor Europese overwintering, sinds gisteren is ook Dinamo Kiev uitgeschakeld. Zenit wordt derde in groep H van de Champions League overwintert in de Europa League. Spartak Moskou en Lokomotiv Moskou doen het in die competitie dan weer niet al te goed. Dompertje is dat Partizan Belgrado en Rode Ster Belgrado momenteel tweede staan in hun groep in de Europa League en dat Zorya nog mee doet voor overwintering in de Conference League.

Wat het ook wordt, de vijfde Europese speeldag zal veel duidelijk maken. Duimen dus deze week voor Bayern, , Inter, Napoli, Lazio, Ludogorets, Flora Tallin en AS Roma. En uiteraard voor Club, Genk, Gent en Antwerp. In het belang van de Belgische coëfficiënt.

