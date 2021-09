Krijgt AA Gent nieuwe eigenaar? “De Witte en Louwagie bereiden overname voor”

Champions League Jan Breydel in lichter­laaie! Club stunt en houdt Messi, Neymar en Mbappé op 1-1

15 september Een stunt! Wie had dat durven denken? Club Brugge-PSG: 1-1! Met dank aan het wervelende duo De Ketelaere-Lang, dirigent Vanaken en de onverzettelijkheid van Mata, Balanta, Hendry en co. Er zat eigenlijk nog meer in, maar Jan Breydel stond met een oververdiend punt tegen Messi, Neymar en Mbappé sowieso al in lichterlaaie.