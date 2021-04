Krijgen de ‘separatisten’ echt een miljardencheque en waarom happen PSG en Bayern niet toe? Alle vragen over ‘de Money League’ beantwoord

Voetbal Football Talk. Malinovs­kiy doet Juventus de das om in Italiaanse topper - Scorende Openda ziet Ajax toch bekerfina­le winnen

18 april In Nederland heeft Ajax zondagavond voor de 20e keer in zijn bestaan de beker gewonnen door in de Rotterdamse Kuip met 2-1 te winnen van Vitesse. Bij de ‘bezoekers’ startte Lois Openda in de spits. Op het halfuur liet de huurling van Club Brugge van zich horen door het openingsdoelpunt van Ryan Gravenberch uit te wissen.