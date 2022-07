Kosovaars muurtje slopen bij 31 graden: het wordt morgen puffen en zweten voor Antwerp op bezoek bij Drita

Conference LeagueHet wordt morgen warm in de Kosovaarse hoofdstad Pristina, tot 31 graden. En tel er in de dug-out van Antwerp nog maar een paar graden bij. Falen tegen FC Drita is écht geen optie voor Mark van Bommel en zijn mannen, maar cadeaus gaan ze niet krijgen. “Een aanvallender Drita? Da’s een illusie.”

Het Fadil Vokrristadion in Pristina, genoemd naar één van de bekendste spelers die Kosovo ooit voortbracht en de man die later ook bondsvoorzitter werd. Daar moet het morgen voor Antwerp gaan gebeuren. Het 13.500 plaatsen tellende stadionnetje schijnt best sfeervol te zijn. Grote sterren als Zlatan Ibrahimovic, Harry Kane en Christian Eriksen stonden er in een recent verleden nog op het veld met hun respectievelijke nationale ploegen.

Nu is het dus de beurt aan Antwerpse kleppers als Toby Alderweireld en Radja Nainggolan. Toby speelde al twee keer vlekkeloos, Radja was tegen Mechelen ook goed. Kan Il Ninja straks het blok van Drita ontmantelen? Iemand zal het toch moeten doen. Antwerp beet in de heenmatch van de tweede voorronde in de Conference League zijn tanden stuk op dat blok. Nadat de Great Old in de beginfase een drietal mooie kansen liet liggen, kwam er niet zo héél veel Antwerps gevaar meer. Zo bleef het 0-0.

Sterven voor hun kleuren

Drita bleek een taaie tegenstander, die een stevig muurtje bouwde voor het eigen doel. Aan de bal is het zeker geen wereldploeg. Maar de energieke trainer Ardijan Nuhiji — zijn oudere broer Arben speelde eeuwen geleden nog even bij SK Beveren — heeft er wel een fit, wilskrachtig en gedisciplineerd geheel van gemaakt. Die jongens willen sterven voor hun kleuren, dat werd op de Bosuil al duidelijk en het zal in Pristina niet anders zijn. Wat allicht ook meespeelt: Kosovo is pas sinds 2016 lid van de UEFA. Europees voetbal, ook al is het slechts in de voorronde, betekent nog heel wat voor een modale Kosovaarse speler.

Wordt het voor Antwerp weer negentig minuten opboksen tegen een muur? Het zou zomaar kunnen. “Voor eigen volk zal Drita normaal toch meer gaan komen. Dan ontstaat er voor ons ook wat meer ruimte”, hoopten Mark van Bommel en Toby Alderweireld na de heenwedstrijd. Nederlandse waarnemers die vorig jaar Feyenoord in de Conference League voorronde 0-0 gelijk zagen spelen op bezoek bij Drita, moeten er eens om lachen. “Een aanvallender Drita in Kosovo? Da’s een illusie.”

Blote basten

Tja, waarom zou underdog Drita nu plots ook het spel willen maken? Het spektakel proberen te verzorgen, kan de Kosovaarse vicekampioen nog altijd in competitieverband. Als men écht thuis speelt, in de vijftig kilometer verderop gelegen stad Gjilan. Het eigen stadion voldoet niet aan de UEFA-normen en dus wijkt Drita noodgedwongen uit naar Pristina. De andere Kosovaarse ploegen in Europa doen dat trouwens ook. Zo stond er gisteravond in het Fadil Vokrristadion de partij tussen plaatselijk kampioen Ballkani en het San Marinese La Fiorita op het programma. Afwachten hoe de grasmat die match heeft doorstaan. Een ploeg die het spel moet maken — Antwerp dus — is toch gebaat bij een perfecte pelouse.

Een vol huis wordt straks niet verwacht, maar de aanwezige supporters zullen zich ongetwijfeld laten horen. De aanhang van Drita heeft de reputatie nogal luid en fanatiek te zijn. “De 0-0 thuis tegen Feyenoord werd een jaar geleden uitbundig gevierd door tientallen mannen in blote bast”, wist een meegereisde Nederlandse journalist ons te vertellen. Aan Antwerp om het hoofd letterlijk en figuurlijk koel te houden en de lokale fans het zwijgen op te leggen.

Voorzitter Gheysens pikt training mee Topoverleg aan de rand van het trainingsveld. Twee dagen voor de belangrijke Europese trip naar het Kosovaarse FC Drita kwam Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zijn ploeg een hart onder de riem steken. Een praatje met sportief directeur Marc Overmars en coach Mark van Bommel hoorde er ook bij. Gheysens kon vaststellen dat nieuwkomer Gaston Avila voor het eerst meetrainde. Hij is donderdag echter nog niet speelgerechtigd. Viktor Fischer pikte aan bij de groep, terwijl Faris Haroun nog een individueel programma volgde. Het is overigens nog niet zeker of Gheysens en zijn vrouw Ria de verplaatsing naar Kosovo zullen maken. “We zijn nog aan het bekijken wat het beste is voor onze zenuwen”, liet Ria verstaan. Volledig scherm Overleg tussen Paul Gheysens en Mark van Bommel. © RV