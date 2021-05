Kompany over Hazard: “Als zijn fysieke problemen opgelost zijn, wordt hij weer geweldige speler die z'n plaats heeft in Madrid”

Op onze vraag wat Kompany van de situatie vindt, nam de coach van paars-wit het op voor Hazard. “Ik ben ook een fan van Eden, zoals iedereen”, opende hij. “Voor mij is het verhaal misschien totaal anders dan de perceptie van het publiek. Eden kent een moeilijk seizoen, maar hij staat er weer en hij zal over enkele maanden België vertegenwoordigen. Dit is voor hem een moeilijke periode, maar als de fysieke problemen achter de rug zijn wordt hij weer een geweldige speler die in Madrid op zijn plaats zit. Dat is een kwestie van weken of maanden. Het verhaal is interessant, want mentaal moet hij sterk zijn. Dit zijn belangrijke momenten in een carrière.”