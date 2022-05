Kompany niet tevreden, wel fier: “Zijn ons altijd voor 100 procent blijven geven”

Jupiler Pro LeagueAnderlecht kan nog steeds niet winnen in de play-offs. Maar de negatieve spiraal van de voorbije weken is een halt toegeroepen na een bemoedigende prestatie tegen Club Brugge. “Als we met de grond gelijkgemaakt worden staan we gewoon opnieuw op”, zei Vincent Kompany.

Geen drie punten, wel applaus. Het was geen groots Anderlecht dat gisteren een punt pakte tegen Club Brugge in het Lotto Park, maar wel eentje waarmee de fans zich opnieuw konden verzoenen. Na de wanprestaties tegen AA Gent en Union was dat niet meer vanzelfsprekend. Anderlecht liep niet over van kwaliteit in een onderhoudende topper, maar speelde wel met overtuiging en gezonde agressiviteit. Konden de shirtjes na Union zo weer in de kast, dan liggen ze nu toch in de wasmand. In en rond het Park hing elektriciteit in de lucht voor de aftrap. Een situatie die snel kon escaleren mocht het foutlopen tegen de aartsrivaal uit Brugge, dat voelde je zo. “Die match op Union reflecteerde niet wie wij zijn en dat hebben we vandaag rechtgezet”, vond Vincent Kompany. “Als ik het verloop van ons seizoen samenvat, dan is dit het verhaal van een ploeg die al een paar keer met de grond gelijkgemaakt is en telkens weer recht krabbelt. Daar spreekt mentale weerbaarheid uit. In een grote club moet je kunnen omgaan met een slechte prestatie, maar een slechte prestatie betekent niet dat ik getwijfeld heb aan onze capaciteiten.”

Spiegelbeeld

Kompany haalde zelf de lont uit het kruitvat met zijn basiself. Een doorgedreven verjongingskuur om de explosieve situatie te ontmijnen. Amuzu, Kana en Kristian Arnstad als surprise du chef. 18-jarig Noors toptalent. Gevormd en gerijpt op Neerpede, dit jaar smaakmaker bij de U21. Hij kreeg zijn tweede basisplaats uit zijn carrière, net als vorig seizoen tegen Club Brugge. “Een mooi spiegelbeeld”, glimlachte Kompany. “In de wedstrijd toen op Club werd hij weggespeeld en opgepeuzeld. Maar ik heb hem toen meteen gezegd dat van al die spelers die toen op het veld stonden hij de grootste carrière zou maken. Hij leunt het dichtst aan bij het profiel van Verschaeren.”

Volledig scherm Kristian Arnstad. © Photo News

Arnstad nam initiatief, voetbalde met lef en schuwde ook de duels niet. Af en toe liep hij een tikje te lang met de bal, maar die jeugdzonde werd hem met plezier vergeven. “Vandaag hebben jullie kunnen zien dat hij dit seizoen progressie heeft gemaakt”, analyseerde Kompany. “Hij heeft de juiste ingesteldheid, hij stelt altijd de juiste vragen en het is gewoon een groot talent.” Jammer dat we dan tot in de Champions’ play-offs moeten wachten om hem eens voluit aan het werk te zien. “Dat hij nog niet vaker gespeeld heeft, is te wijten aan die regel dat we maar 18 spelers in de wedstrijdkern mogen hebben. Ik heb dat al vaker gezegd en ze zullen vast wel weer een uitleg hebben, maar wij zijn het enige land in Europa waar zo weinig spelers op de bank mogen zitten. Daardoor komen talentvolle jongens zoals Kana of Arnstad gewoon minder aan spelen toe.”

Olsson heeft probleem

Kompany pikt Kana er terecht uit. Hij greep zijn herkansing na de non-match tegen Union met beide handen. Zweeds international Kristoffer Olsson zit met een probleem, zoveel is duidelijk. Anderlecht onderging het eerste kwartier de wet van de sterkste tegen Club Brugge, maar herstelde nadien snel het evenwicht. Met dank aan de vista en de balvastheid van Kana. “Niet zolang geleden werd Club Brugge het Bayern München van België genoemd”, grijnsde Kompany. “Het kan altijd gebeuren dat je eens een kwartiertje onder ligt tegen Bayern. Club Brugge is een complete ploeg met spelers die je gewoon niet aan de bal mag laten komen. Dan is het hard werken om die bal te veroveren. Ook in die momenten zijn we ons honderd procent blijven geven en zijn we tot op de limiet gegaan tegen een sterke ploeg. Als trainer kun je enkel echt tevreden zijn met een overwinning, maar ik ben vandaag wel fier op de inzet van de jongens.”

Anderlecht krijgt nu in een dubbele confrontatie met Antwerp de kans om die derde plaats veilig te stellen en eventuele barrages te vermijden. Een must. Alles wat er dan eventueel nog bovenop komt, is bonus.

Volledig scherm © Photo News